Caparezza annuncia i lavori per il nuovo album

Il rapper ritorna sui social in occasione del suo compleanno e annuncia di essere in studio per un nuovo progetto discografico

Dopo lunghi mesi di silenzio, Caparezza torna a farsi sentire sui social con un post arrivato nel giorno del suo compleanno. Il cantautore ha inviato un messaggio ai suoi fan annunciando che sta lavorando al suo nuovo album e specificando che non si è ritirato dalle scene. Questo il messaggio di Caparezza: “Ciao a tutti. Come di consueto faccio uno strappo al silenzio nel giorno del mio compleanno. Ne approfitto per informarvi che non ho appeso il microfono al chiodo ma sto lavorando al mio nuovo album da mesi”. Successivamente spiega che non può ancora dare ulteriori dettagli ma di restare in attesa: “Purtroppo non posso rivelarvi nient’altro ma abbiate pazienza e state tranquilli, brinderemo a tempo debito”.