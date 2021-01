Caparezza parla del nuovo album "Contento di registrare nella mia città"

Il rapper sta registrando parte del suo prossimo album alla Cittadella degli Artisti di Molfetta. "La amo e sono molto legato alla mia città” ha dichiarato Condividi:

Caparezza al lavoro sul nuovo album. Il rapper sta registrando parte del nuovo disco alla Cittadella degli Artisti di Molfetta, come ha dichiarato lui stesso in una nota.

Caparezza, lavori in corso alla Cittadella degli Artisti di Molfetta approfondimento Caparezza, le 5 canzoni più conosciute Caparezza, pseudonimo di Michele Salvemini, è nato e residente a Molfetta. Per questo motivo ha deciso di iniziare a lavorare al suo nuovo album proprio “a casa”, anche approfittato del lockdown(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). "Sono contento di aver potuto registrare nella mia città e soprattutto di aver abitato con la mia musica uno spazio culturale 'dimenticato' in questo momento" ha spiegato il rapper 47enne in una nota. Caparezza sta lavorando al Laboratorio Urbano comunale da 1.600 metri quadrati coperti, dotato di un cinema-teatro, uno spazio espositivo, un coworking, un bar, e ovviamente uno studio di registrazione.

"Questo luogo ci ha permesso di fare registrazioni di ensemble e anche delle batterie in tutta sicurezza, mantenendo il giusto distanziamento. Tutti i professionisti coinvolti hanno fatto il tampone prima di iniziare a lavorare insieme. Io amo e sono molto legato alla mia città – ha spiegato ancora il rapper - non ho mai sentito la necessità di spostarmi per via del mio mestiere. I dischi si possono fare benissimo anche in Puglia. E alla Cittadella di Molfetta ho trovato una professionalità impeccabile".

Caparezza, il nuovo album

approfondimento Caparezza annuncia i lavori per il nuovo album L'annuncio di un nuovo album è arrivato direttamente dal rapper lo scorso 9 ottobre. “Ciao a tutti. Come di consueto faccio uno strappo al silenzio nel giorno del mio compleanno” ha scritto in un post, in cui è rappresentata una confezione in legno, tipica da collezione di bottiglie di vino, con la scritta “Capawine”. “Ne approfitto per informarvi che non ho appeso il microfono al chiodo ma sto lavorando al mio nuovo album da mesi. Purtroppo non posso rivelarvi nient’altro ma abbiate pazienza e state tranquilli, brinderemo a tempo debito”.