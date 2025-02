Kevin Spacey contro Guy Pearce: "Cresci"

“Cresci”. In un video pubblicato il 18 febbraio su X, Kevin Spacey ha risposto a Guy Pearce , che l'ha accusato di averlo “preso di mira” durante le riprese del film L.A Confidential. Nonostante Pearce non abbia rivolto accuse specifiche contro Spacey, nel podcast Awards Chatter ha recentemente dichiarato che “anche se probabilmente sono stato una vittima in una certa misura, non lo sono stato certamente nella misura in cui altre persone lo sono state per predatori sessuali...ero giovane e suscettibile, e lui mi ha preso di mira, senza dubbio”. Spacey ha quindi replicato: “Abbiamo lavorato insieme molto tempo fa. Se avessi fatto qualcosa che ti ha turbato, avresti potuto contattarmi, avremmo potuto avere quella conversazione”. L’attore, che è stato assolto da numerose accuse di molestie sessuali, ha rimproverato Pearce per aver parlato della propria esperienza alla stampa, che “ora mi sta dando la caccia perché vorrebbe sapere qual è la mia risposta”.

KEVIN SPACEY: "GIUSTO IN TEMPO PER FERMARE IL CATTIVO"

Spacey ha aggiunto che, dopo le riprese di L.A. Confidential, Pearce l’avrebbe raggiunto in Georgia, dove lui era impegnato nel film Mezzanotte nel giardino del bene e del male, “solo per passare del tempo con me”. Si è poi domandato perché l’attore non abbia citato l’episodio: “Oppure questo non si adatta alla narrativa della vittima che stai facendo?”. Spacey ha proseguito: “Forse c’era un’altra ragione, non lo so. Ma non ha alcun senso che tu mi abbia semplicemente ingannato, giusto?”. Ha infine concluso: “Ma eccoti qui ora in missione, circa 28 anni dopo, dopo che io ho attraversato l’inferno e ritorno per fare cosa? Giusto in tempo per fermare il cattivo. È questo che sta succedendo qui? Perché ci hai messo così tanto tempo? Il tuo cavallo è rimasto senza benzina? Voglio dire, se vuoi avere una conversazione, sono felice di farlo sempre e ovunque. Possiamo anche farlo qui in diretta su X se vuoi, non ho niente da nascondere. Ma Guy, devi crescere. Non sei una vittima”. Pearce ha dichiarato di aver iniziato a comprendere i comportamenti di Spacey sul set di L.A. Confidential solo quando “le cose sono venute alla luce nel 2017”. Prima di allora, invece, avrebbe sia “spazzato via la cosa e avrebbe detto: “Ah, non è niente””, sia avuto timore di Spacey “perché è un uomo piuttosto aggressivo”. All’insorgere delle prime accuse contro l'attore, Pearce sarebbe invece scoppiato in lacrime tra irrefrenabili singhiozzi. “Penso che in un certo senso mi sia venuto in mente l'impatto che si era verificato e come l'avevo spazzato via e come l'avevo accantonato o bloccato o altro. È stato un campanello d'allarme davvero incredibile, suppongo”.