Memento: Guy Pearce ricorda il suo personaggio nel film cult di Nolan

Se c’è un’opera cinematografica la cui maestria sta a quella letteraria di un capolavoro del calibro di Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, questa è Memento . La seconda prova da sceneggiatore e regista di Christopher Nolan , presentata nel settembre del 2000 in anteprima mondiale al Festival di Venezia per poi uscire al cinema prima in Italia nel 2001 e poi negli Stati Uniti qualche mese dopo, è per molti un capolavoro di scrittura, regia, montaggio, interpretazione attoriale e chi più ne ha più ne metta.

Guy Pearce ricorda la sua esperienza memorabile (anzi no!) sul set di Memento



L'attore australiano che ha recitato, tra gli altri, in L.A. Confidential, The Hurt Locker e Iron Man 3 e che vedremo tra poco in Senza rimorso, ha recentemente ricordato quella tanto assurda quanto interessante esperienza sul set di Memento. L’ha fatto in occasione di un’intervista a The Hollywood Reporter in cui racconta del paradosso di un attore che doveva dimenticare il copione che aveva letto, scordandosi di tutto e facendo vivere il suo personaggio in “bolle di 10 minuti”.



Alla domanda logica “ma non sarebbe stato meglio imparare soltanto estratti del copione e girarli di volta in volta invece di sapere già tutto?”, Guy Pearce ha ammesso che effettivamente lui ne sarebbe stato agevolato. Ma di certo non si sarebbe innamorato letteralmente del personaggio di Leonard come ha fatto quando ha letto tutto d’un fiato lo script rivoluzionario e a dir poco originale di Memento.





“Sarebbe in effetti stato vantaggioso. Quando ho fatto quel film, ho passato due settimane con Chris Nolan facendo un po' di prove. Diversi attori si univano man mano, con loro discutevamo le scene per capire come si svolgessero e coglierne il senso. Poi io dovevo dimenticare tutto. Dovevo scordare quello che sapevo e ricordare che, alla fine, Leonard esiste solo in quella bolla di 10 minuti, che dimentica quello che è successo prima e non sa cosa accadrà dopo. Imparare la storia soltanto sequenza per sequenza sarebbe stato vantaggioso e avrei potuto trattare i momenti in modo isolato come se fossero stati sketch a sé stanti. […] Dopo aver letto il copione la prima volta, grazie alla scrittura di Chris che è bellissima, sentivo una reale connessione con le emozioni più profonde di Leonard, tanto che avrei potuto iniziare a girare dal giorno seguente. Detto questo, sarei più capace di fare questo oggi che ho 53 anni anziché all'epoca delle riprese quando ne avevo una trentina. Ero un attore più insicuro e probabilmente sarei stato molto più ansioso di gestire questa cosa di non conoscere il resto del copione”, ha dichiarato Guy Pearce all’Hollywood Reporter.