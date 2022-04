25 aprile, i concerti più belli

Da Milano a Napoli passando per Parma e Rimini, ecco alcuni appuntamenti musicali in programma lunedì 25 aprile

Lunedì 25 aprile numerosi appuntamenti terranno compagnia al pubblico, in occasione anche del 77° anniversario della Liberazione.

25 aprile, i concerti in programma

Da nord a sud, tanti live accoglieranno il pubblico con concerti di ogni tipo. Un evento dedicato proprio alla celebrazione della Liberazione è quello in programma a Parma dove si esibiranno gli Psicologi, al loro fianco Bnkr44 e Nuvolari. Come riportato da Parmatoday, Alessandro Tassi Carboni, in rappresentanza della città, ha dichiarato: “È una grande soddisfazione poter tornare a festeggiare il 25 aprile".