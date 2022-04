Il Volo in concerto, annunciate le prime due tappe del tour italiano

Il trio di tenori italiani ha annunciato che il ricco tour nella Penisola partirà il prossimo giugno con doppia data dall’Arena di Verona, insieme a nuovi appuntamenti appena aggiunti in calendario ad Ostuni e Agrigento. Ecco tutti i concerti de Il Volo in Italia Condividi

Dopo l’annuncio del ricco tour in Italia e nel mondo in partenza in estate, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Baroni de Il Volo, hanno comunicato ai fan di Instagram e tramite mezzo stampa, altre due attesissime date che si uniscono al già ricco calendario di concerti per Il Volo Live In Concert tour. “Ciao a tutti!” ha scritto il trio sui social, “Siamo contenti di annunciarvi che sono aperte le prevendite delle due nuove date italiane del nostro Tour. Vi aspettiamo!”.

Le nuove date de Il Volo Live In Concert approfondimento “Il Volo sings Morricone”, omaggio in musica al Maestro Di fronte alla bellissima risposta di vecchi e nuovi fan del trio lirico italiano, Il Volo ha comunicato su Instagram e sugli altri canali social, la volontà di aggiungere due ulteriori e nuove date al ricco show musicale la cui partenza è prevista nel magico anfiteatro dell’Arena di Verona, con la doppia data estiva del prossimo 3 e 4 giugno 2022. I due nuovissimi appuntamenti di cui si parla, sono quelli del 26 e 28 luglio, dove Il Volo sarà rispettivamente ospite della kermesse estiva Ostuni Soundtrack Festival – in programma al Foro Boario della città – e ad Agrigento, per un’esperienza di musica magica e sospesa tra un’altra dimensione, direttamente dalla Valle dei Templi. La scaletta ufficiale delle serate del Il Volo Live In Concert Tour? Nonostante non sia ancora stato reso pubblico il programma dei 14 show che Ginoble, Boschetto e Barone terranno in Italia, sappiamo che la tournée de Il Volo ripercorrerà quasi sicuramente i classici di repertorio del trio, raccolti anche nell’album 10 Years a celebrazione dei dieci anni di carriera dall’esordio nel 2010. Ci sarà poi spazio anche per gli emozionanti brani dall'ultimo disco Il Volo sings Morricone, dedicato al grandissimo compositore recentemente scomparso.

Tutte le date del tour italiano de Il Volo approfondimento Tutti gli album in uscita nel 2022 Prima di partire per il ricco tour mondiale che attraverserà tutto il Nord America, tra Canada e Stati Uniti, sulle note di Il Volo sings Morricone and more – con le spledide voci di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone accompagnate dalla melodia dell’orchestra sinfonica, ecco il calendario completo del tour che il trio italiano de Il Volo terrà nel Belpaese: Venerdì 3 giugno 2022 – Verona, Arena di Verona (recupero "10 Years - Live" del 29 agosto 2021 all'Arena di Verona)

Sabato 4 giugno 2022 – Verona, Arena di Verona (recupero "10 Years - Live" 30 agosto 2021 all'Arena di Verona)

Sabato 11 giugno 2022 – Taormina, Teatro Antico (recupero "10 Years - Live" del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

Domenica 12 giugno 2022 – Taormina, Teatro Antico (recupero "10 Years - Live" del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

Mercoledì 29 giugno 2022 – Ferrara, Ferrara Summer Festival

Giovedì 21 luglio 2022 – Palmanova, Piazza Grande

Domenica 24 luglio 2022 – Torre Del Lago (LU), Gran Teatro Puccini

Martedì 26 luglio 2022 – Ostuni (BR), Foro Boario di Ostuni

Giovedì 28 luglio 2022 – Agrigento, Teatro Valle Dei Templi

Venerdì 2 settembre 2022 – Brescia, Piazza della Loggia

Sabato 3 settembre 2022 – Vicenza, Piazza dei Signori

Giovedì 15 dicembre 2022 – Torino, Pala Alpitour (recupero "10 Years - Live" del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

Sabato 17 dicembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum di Assago (recupero "10 Years - Live" del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

Venerdì 23 dicembre 2022 – Roma, Palazzo dello Sport (recupero "10 Years - Live" del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma).