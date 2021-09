Il Volo, in arrivo l'album "Il Volo Sings Morricone"

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno da poco regalato dettagli in più sul nuovo album “ Il Volo Sings Morricone ”, al rilascio il prossimo 5 novembre . Una notizia che era già nell’aria da tempo, da quando il trio di tenori italiani aveva deciso, con l’ospitata speciale allo scorso Festival di Sanremo, di regalare al pubblico una magica esibizione sulle note di un medley dedicato al maestro compositore scomparso nel 2020. Ora un album che è un progetto ambizioso e commemorativo, per ricordare atmosfere di un’altra epoca che hanno segnato per sempre la storia del cinema e della musica, italiana e del mondo intero.

Il nuovo album de Il Volo, in uscita il prossimo venerdì 5 novembre, sarà – come da titolo – dedicato alla figura di Ennio Morricone , considerato tra i più grandi, se non il più importante compositore e direttore d’orchestra italiano, che ha dedicato la sua intera vita al mondo della musica e del cinema. Così, dopo il concerto a lui dedicato, realizzato nella splendida cornice dell’ Arena di Verona , e della toccante esibizione agli scorsi SEAT Music Awards (giovedì 9 settembre), il trio ha deciso di svelare importanti dettagli circa il nuovo progetto di uscita. Già disponibile al pre-order e pre-save, “ Il Volo Sings Morricone ” includerà nella sua tracklist la rivisitazione di alcune tra le melodie più conosciute del maestro, primo su tutti il singolo “ Your Love ” che, pubblicato oggi, fa parte della colonna sonora del cult cinematografico del 1968 e targato Sergio Leone, “ C’era una volta il west” .

La cover del nuovo album del Il Volo

È con un post pubblicato su Instagram che Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, hanno annunciato l’uscita del nuovo disco dedicato a Ennio Morricone, e il primo singolo estratto “Your Love”. Il concept di “Il Volo Sings Morricone” è quello di un breve teaser video in cui si ascolta il sottofondo musicale del Maestro e della sua Orchestra, adattato alle voci del trio di tenori italiani. Nella foto scelta come copertina, i tre ragazzi sono in primo piano, ritratti con lo sguardo inconfondibile dei personaggi di Sergio Leone, in quella che ricorda perfettamente le celebri locandine dei cosiddetti “Spaghetti Western”. Ma è proprio in secondo piano che colpisce l’immagine di un’orchestra, guidata da quello che sembra essere un piccolo Ennio Morricone e dalla quale si dirama uno stormo di rondini che si alza nel cielo come a voler danzare sulle sue note. Inutile dire che, dopo la pubblicazione del post, schiere di fan nazionali e mondiali, sono letteralmente esplosi di gioia. Lo testimonia la pioggia di like e commenti che il trio ha ricevuto in poco meno di dodici ore. Per immergersi nella loro musica e nella loro arte, bisognerà però attendere ancora poco più di un mese.