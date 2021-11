“Il Volo sings Morricone”, omaggio in musica al Maestro

Esce in tutto il mondo venerdì 5 novembre “IL VOLO SINGS MORRICONE”, il nuovo atteso album de IL VOLO dedicato al Maestro, un viaggio nell’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi. Un disco composto da 14 canzoni che ripercorrono le melodie leggendarie dell'indimenticabile Maestro Condividi

"Il Maestro Morricone non è solo un uomo la cui opera viene celebrata: Morricone è un genere a sè. Siamo entrati in questo mondo immenso e trasversale, abbiamo avuto l'onore di dar voce alle melodie del Maestro Morricone e ringraziamo la famiglia per il supporto e la fiducia che ci ha dato". Nella voce di Pietro Barone, quando parla del nuovo album de IL VOLO, c'è molta attenzione e rispetto verso il grande Maestro. Ripete spesso "grazie" e "onore" descrivendo questo nuovo lavoro de IL VOLO, in uscita in tutto il mondo venerdì 5 novembre, a cui seguirà un tour mondiale in cui, ovviamente, le melodie del Compositore italiano saranno protagoniste.

"La musica del Maestro è eterna, non morirà mai" approfondimento Il Volo omaggia Ennio Morricone all'Arena di Verona, la musica splende Un album importante, forte, maturo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono coscienti che interpretare le melodie di Ennio Morricone non è semplice, ma è pur sempre un'opportunità che tre giovani cantanti possono sempre condividere con tantissimi coetanei per avvicinarsi e conoscere le musiche del Maestro. "Interpretare le colonne sonore dei film che hanno fatto sognare più generazioni è qualcosa di meraviglioso, forse non si riesce nemmeno a spiegare al meglio. Per noi, però, è anche un modo per portare questa musica alle nuove generazioni, che possono scoprire e conoscere una musica eterna, che non muore mai" dice Gianluca Ginoble.

"La nostra melodia preferita? Impossibile scegliere!" approfondimento Arena di Verona, in 6mila per l'omaggio de Il Volo a Ennio Morricone "Il Maestro Morricone ha scritto più di cinquecento opere ed è difficile scegliere la nostra preferita. Alcune, però, sono veramente impresse nei nostri cuori, come per esempio Se e L'estasi dell'oro, che raccontano delle storie indelebili". Un pensiero comune, quello dei tre componenti de IL VOLO: difficile scegliere soltanto alcuni dei capolavori del Maestro. Non solo reinterpretazioni, ma anche un inedito scritto da Andrea Morricone Oltre alle emozionanti reinterpretazioni, contiene l’inedito “I colori dell’amore”, scritto per il trio da Andrea Morricone, e “The Ecstasy of Gold”, brano di Morricone, tratto dalla colonna sonora del film ‘Il buono, il brutto, il cattivo’, per la prima volta accompagnato da un testo, scritto sempre da Andrea Morricone, disponibile anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Nell’album sono presenti anche altre importanti collaborazioni: con il violinista David Garrett in “La Califfa”, con Stjepan Hauser dei 2Cellos in “Se”, con il trombettista Chris Botti in “Come Sail Away” e con il flautista Andrea Griminelli in “Nella fantasia”. Per la registrazione dell’album, avvenuta ai Forum Studios di Roma, il Maestro Marcello Rota ha diretto la storica Orchestra Roma Sinfonietta che, dal 1994, anno della sua fondazione, ha collaborato intensamente con il Maestro Ennio Morricone, eseguendo la sua musica sotto la sua direzione nei maggiori teatri del mondo.

Nel 2022 il tour mondiale approfondimento Il volo in concerto: tour rinviato al 2022, ecco le nuove date Dopo due anni di fermo, il prossimo anno IL VOLO è pronto a tornare in tour con concerti in tutto il mondo accompagnato dall’orchestra. Un viaggio in musica che partirà dagli Stati Uniti a marzo 2022 e, tra le tante tappe, arriverà anche al Radio City Music Hall di New York il 18 marzo. "Per noi, tornare a cantare dal vivo, è come se fosse la prima volta: vedere un calendario così fitto di date e impegni è bello ed emozionante" - ammette Barone. "Dopo due anni di stop è importante tornare nei teatri, per un artista è proprio quello il momento più appagante. Poter lavorare in sala e in uno studio di registrazione è bellissimo...ma salire sul palco è l'ossigeno!" ricordano, pressoché all'unisono, i tre giovani tenori. Non solo gli Stati Uniti, però: IL VOLO sarà in tour anche in Italia con “10 Years – Live”, concerti inizialmente previsti quest'anno ma posticipati al 2022.