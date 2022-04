Popstar che suonano a feste private: il business dei concerti privati

Il sottobosco musicale degli eventi privati in cui vengono ingaggiate le popstar è sempre più ricco. Di casi e di zeri del cachet di chi si esibisce. Anche la pandemia ha aumentato questa pratica, rendendo però virtuali i concerti ad personam che non potevano svolgersi in presenza. Ecco i nomi della musica che si sono prestati (le immagini di questa gallery non sono relative alle esibizione private delle star, che quasi sempre sono legate a contratti in cui è richiesta la non divulgazione di immagini e video)