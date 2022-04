Jack Harlow vuole fare musica con Dolly Parton

Papermag ha rilanciato le parole rilasciate da Jack Harlow al magazine The Rolling Stone al quale ha rivelato di voler collaborare con l’iconica Dolly Parton Condividi

Da un lato un astro in ascesa delle sette note, dall’altro una vera e propria leggenda della musica, stiamo parlando di Jack Harlow e Dolly Parton. Come riportato da Papermag, il cantante ha parlato del desiderio di collaborare con la voce di Jolene nel corso di un’intervista rilasciata al magazine The Rolling Stone.

jack harlow, il desiderio di collaborare con dolly parton approfondimento Jack Harlow, il nuovo album è Come Home The Kids Miss You Jackman Thomas Harlow, questo il nome all’anagrafe, è tra le più recenti rivelazioni discografiche, tra i suoi grandi successi il brano Industry Baby in duetto con Lil Nas X, nominato alla sessantaquattresima edizione dei Grammy Awards come Best Melodic Rap Performance.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Harlow (@jackharlow) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento Dolly Parton vorrebbe fare un musical sulla sua vita Stando a quanto riportato nelle scorse ore da Papermag, il cantante avrebbe dichiarato di voler realizzare nuova musica con l’iconica Dolly Parton. La notizia ha immediatamente ottenuto grande attenzione mediatica, ma al momento la cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

jack harlow, il nuovo album è Come Home The Kids Miss You approfondimento Dolly Parton "coniglietta" per amore, come in una copertina di Playboy Nel frattempo Jack Harlow si prepara all’uscita del nuovo progetto discografico Come Home The Kids Miss You. Alcuni giorni fa l’artista, classe 1998, ha mostrato la cover del disco rivelandone anche la data di distribuzione sul mercato, ovvero il 6 maggio.