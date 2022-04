Jack Harlow, il nuovo album è Come Home The Kids Miss You

Il nuovo progetto discografico Come Home The Kids Miss arriverà sul mercato il 6 maggio Condividi

Come Home The Kids Miss You è il titolo del nuovo album di Jack Harlow. Nelle scorse ore l’artista ha annunciato l’uscita del disco rivelandone titolo, cover e data di distribuzione.

Jack Harlow, il nuovo album approfondimento Grammy: Jon Batiste protagonista, premi a Olivia Rodrigo e Silk Sonic Una giovane stella della musica in continua ascesa. Jackman Thomas Harlow, questo il nome all’anagrafe, è tra gli artisti più popolari del momento grazie a una carriera in costante crescita.

approfondimento Grammy Awards 2022, Olivia Rodrigo ha rotto un premio sul red carpet Dopo il successo dell’album Thats What They All Say, arrivato nella Top5 della US Billboard 200, l’artista, classe 1998, è ora pronto a lanciare il nuovo progetto discografico, già anticipato dal singolo Nail Tech.

approfondimento Grammy, Zelensky: "Riempite il silenzio della morte con la musica" Nelle scorse ore Jack Harlow ha mostrato l’artwork del disco con un post sul profilo Instagram da oltre cinque milioni di follower. L’album, intitolato Come Home The Kids Miss You, arriverà sul mercato il 6 maggio, mentre questo venerdì sarà la volta del nuovo brano First Class.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Harlow (@jackharlow) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Harlow (@jackharlow) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie