Grammy Awards 2022, svelati nuovi nomi dei performer dell'evento

Musica

Beyoncé assieme a Megan Thee Stallion nel momento della premiazione. La popstar si è portata a casa la bellezza di 28 premi, superando il primato della violinista Alison Krauss, mentre la collega si è aggiudicata il riconoscimento come miglior nuova artista. Da Beyoncé che ha sbancato a Megan Thee Stallion miglior nuova artista, le signore della musica si sono dimostrate vincenti, energiche e massime protagoniste sia nella cerimonia losangelina sia, più in generale, nell’anno più difficile della storia della musica e dell’industria musicale annessa.

Non mancano anche vincitori uomini, come Harry Styles che ha vinto il premio per la Best Pop Solo Performance con la sua canzone "Water Melon", la stessa con cui ha inaugurato la cerimonia. Ma alle donne quest'anno va il maggior numero di premi. E nelle categorie più importanti, anche.