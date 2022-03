Poche ore fa la produzione della manifestazione ha svelato i nomi dei performer che avranno il compito di intrattenere il pubblico, il primo nome è quello di Billie Eilish ( FOTO ), reduce dal successo dell’ultimo album Happier Than Ever, vedremo poi Brandi Carlile e i Brothers Osborne .

In seguito spazio a una delle formazioni di maggior successo a livello internazionale, ovvero i BTS, sul palco anche Lil Nas X e Jack Harlow.

A chiudere la lista dei cantanti la giovanissima Olivia Rodrigo, presente ai nastri di partenza con ben sette candidature, tra le quali quelle nelle categorie Album of the Year, Record of the Year e Song of the Year.

A questo punto non resta che attendere per poter conoscere gli altri nomi degli artisti chiamati a esibirsi durante la cerimonia dei Grammy Awards 2022.