Grammy 2022 posticipati per il Covid: “Situazione troppo rischiosa"

I Grammy Awards sono stati posticipati a causa del Covid ( qui gli ultimi aggiornamenti ) La cerimonia, prevista a Los Angeles il prossimo 31 gennaio, è stata rimandata a data ancora da destinarsi. "La salute della nostra comunità musicale e del pubblico resta la nostra priorità - si legge in una nota di Recording Academy e Cbs -. A causa dell'incertezza sulla variante Omicron prevedere lo show il 31 gennaio comporta troppi rischi. Celebreremo la notte della musica in un'altra data che annunceremo a breve".

La cerimonia era stata inizialmente prevista con 'en plein' di pubblico alla Crypto.com Arena (lo ex Staples Center) di Los Angeles. Ma la nuova ondata di Covid con la contagiosissima variante Omicron ha avuto la meglio sui Grammy così come su altri eventi in tutto il paese. "Molti artisti e dirigenti dell'industria musicale hanno fatto sapere agli organizzatori che partecipare alla serata avrebbe creato troppa preoccupazione", hanno detto fonti di "Variety".