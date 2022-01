Golden Globes 2022, niente pubblico né diretta tv

L'evento che apre tradizionalmente la stagione dei premi cinematografici quest'anno si svolgerà in tono minore senza le consuete star di Hollywwod e senza senza diretta tv dopo che la NBC ha deciso di non trasmettere la cerimonia. Pesano l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ma soprattutto le polemiche che hanno coinvolto l'associazione. L'appuntamento per la consegna dei premi resta fissata per domenica 9 gennaio. In gara per l'Italia c'è Paolo Sorrentino con E' stata la mano di Dio Condividi

Niente pubblico e diretta tv approfondimento Golden Globes 2022, tutte le nomination I Golden Globes 2022 che si svolgeranno il prossimo 9 gennaio saranno senza pubblico, senza presentatori e non saranno trasmessi in tv, dopo che l’emittente Nbc ha scelto di non mandare in onda la cerimonia. La notizia, rivelata da Variety, arriva dopo che lo scorso 13 dicembre la presidente dell’organizzazione Helen Hoehne e il presentatore Snoop Dogg avevano annunciato le nomination ai premi di quest’anno nel corso di un livestreaming sulla pagina YouTube dei Globes.

Le accuse di razzismo e corruzione approfondimento Golden Globes 2021, vestiti e look sul red carpet virtuale La causa di questa decisione sembrerebbe legata non tanto alla nuova emergenza sanitaria dovuta al Covid (qui tutti gli aggiornamenti) ma alle continue polemiche che hanno coinvolto l'associazione della stampa estera accusata di poca rappresentatività, dal momento che nella novantina di membri non c'era nessun giornalista di colore, e di mancanza di trasparenza nell'assegnazione dei premi. Anche lo scorso anno, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), la giuria dei premi, fu bersaglio di accuse di razzismo, sessismo, molestie e corruzione per mesi.

La risposta dell' Hollywood Foreign Press Association (HFPA) approfondimento Golden Globe, Sorrentino candidato per il miglior film straniero Tuttavia, questo non impedirà alla HFPA di andare avanti con la sua cerimonia di premiazione domenica al Beverly Hills Hotel per evidenziare il "lavoro filantropico" dell'associazione. "Negli ultimi 25 anni, la Hfpa ha donato più di 50 milioni di dollari a vari enti di beneficenza, nel restauro di film, programmi di borse di studio e iniziative umanitarie; organizzazioni di incredibile importanza, molte delle quali sono state duramente colpite negli ultimi due anni a causa della pandemia" ha scritto l'organizzazione in un comunicato in cui spiega come la cerimonia di quest'anno sarà diversa da tutte quelle precedenti. Nell'annunciare le nomination il 13 dicembre la nuova presidente Helen Hoehne aveva detto: "Si è trattato di un anno di cambiamento e riflessione. Abbiamo lavorato per otto mesi su un nuovo codice di condotta e nuove regole che ci dessero una prospettiva nuova e fresca grazie anche all'introduzione di 21 nuovi membri".