Grammy Awards, Drake si ritira dalla corsa ai premi

Il rapper e produttore discografico canadese ha scelto di ritirarsi dalla prossima cerimonia dei Grammy Awards 2022, cui era candidato in ben due categorie: "Best Rap Album" e "Best Rap Performance". Il motivo? Uno scontro che va avanti ormai da anni circa la poca trasparenza di assegnazione dei riconoscimenti

L’iconico autore di “One Dance” e “God’s Plan” ha scelto nelle scorse ore di stupire di nuovo il mondo della stampa internazionale annunciando il ritiro dalle candidature ai prossimi Grammy Awards 2022, gli Oscar della musica americana, in onda da Los Angeles il 31 gennaio. Drake era infatti in lista nelle categorie “Best Rap Album” per “Certified Lover Boy” (2021) e “Best Rap Performance” per “Way 2 Sexy” con Future e Young Thug. Una scelta che non ha stupito i fan più attenti del rapper canadese, visto che lo scontro tra l’artista e l’Academy Awards va avanti ormai da tempo.

Drake si ritira dai Grammy Awards 2022 approfondimento Astroworld, causa da 750 milioni vs Travis Scott, Drake, Apple e altri A confermare la notizia, circa il ritiro di Drake dalle nomination ai prossimi Grammy Awards, è stata la stampa americana di Variety, in collaborazione con il più diretto entourage dell’artista. Secondo quanto riferito dalla testata giornalistica, l’Academy avrebbe subito accettato la volontà del rapper, decidendo poi come proseguire di fronte alle votazioni già in corso. Una scelta, quella di Drake, che non ha stupito i fan di vecchia data, visto che lo scontro tra l’artista e l’Academy Awards prosegue ormai da tempo. In particolare il cantante espresse già tutte le sue perplessità circa i metodi di assegnazione dei premi nel lontano 2017, arrivando poi a disertare la cerimonia due anni dopo, dove scelse di non presentarsi con i colleghi Kendrick Lamar e Childish Gambino. Una polemica prontamente ripresa anche lo scorso anno quando, in occasione delle negate candidature al connazionale The Weeknd, Drake scrisse questo sui social, rivolgendosi duramente all’Academy: “Dovremmo smettere di lasciarci scioccare tutti gli anni dalla disconnessione tra la musica davvero importante e questi premi, accettando semplicemente che quella che una volta era la più alta forma di riconoscimento potrebbe non avere più importanza per gli artisti”. “È come un parente” scrisse Drake riferendosi velatamente all’Academy, “che aspetti metta la testa a posto, ma che non riesce a cambiare le sue abitudini. Questo è un buon momento per dare vita a qualcosa di nuovo da costruire passo dopo passo e tramandare alle prossime generazioni”.