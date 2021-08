Drake, Certified Lover Boy è il nuovo album: ecco la data d'uscita

Dopo averla spoilerata qualche giorno fa sul canale sportivo di ESPN, Drake ha comunicato a tutti i suoi appassionati l’uscita del suo nuovo album “Certified Lover Boy” con un post su Instagram raffigurante le emoji di dodici mamme in dolce attesa. Una data che, in un primo momento, stava già esaltando i fan di Drake, pronto a una battaglia all’ultimo sangue per il primo posto in classifica contro Donda di Kanye West , inizialmente previsto per il prossimo venerdì. Nonostante l’appuntamento sia saltato per la release anticipata dell’album di Yeezy, i seguaci di Drake sono comunque molto soddisfatti della conferma della notizia.

I segnali prima dell’uscita dell’album

approfondimento

Kanye West: è uscito l'album “Donda”. Rapper: "Non avevo autorizzato"

La scorsa settimana, durante gli highlights del baseball trasmessi da ESPN nel programma SportsCenter, è comparsa l’immagine di un fan con un cartello che riportava la scritta: “CLB September 3”. A luglio, invece, Drake era apparso su Fri Yiy Friday – un programma radiofonico di Sirius XM capitanato dal suo team OVO – annunciando in quell’occasione la fine dei lavori di Certified Lover Boy.

Già ad agosto 2020, nel bel mezzo della pandemia estiva legata al coronavirus, Drake ha iniziato a pubblicizzare CLB con Laugh Now Cry Later in compagnia di Lil Durk, per poi fermarsi nel gennaio 2021. Poi, Drizzy ha colmato il vuoto con l’EP di tre canzoni Scary Hours 2, che contiene i brani What’s Next, Wants and Needs e Lemon Pepper Freestyle. Inoltre, ha partecipato a brani con Nicki Minaj, Brent Faiyaz e Smiley.

“Certified Lover Boy” arriva dopo “Scorpion” pubblicato nel 2018. Non è ancora certo se conterrà riferimenti al suo rivale Kanye West, dopo gli ultimi attacchi che Drake gli ha lanciato in Betrayal, il recente brano con Trippie Redd. Certo è che, dal rapper di Donda, i suoi fan si aspettano altre risposte rivolte all’antagonista di Toronto. L’attesa è ormai finita. Il 3 settembre è alle porte e per i suoi fan è tempo di prepararsi con bibita e popcorn e godersi lo spettacolo.