Grammy 2022, ci saranno anche i Maneskin ad annunciare le nomination

Nuovo riconoscimento internazionale per il gruppo che ha recentemente calcato il palco degli American Music Awards

Il 2021 non ha risparmiato record, successi e riconoscimento internazionale al gruppo che si prepara ora a un nuovo importante evento.

Dal trionfo sul palco della settantunesima edizione del Festival di Sanremo al gradino più alto del podio della sessantacinquesima edizione dell’ Eurovision Song Contest con l'esplosivo singolo Zitti e Buoni passando per la vittoria agli MTV Europe Music Awards ( FOTO ) nella categoria Best Rock e l’esibizione agli American Music Awards ( FOTO ).

Grammy Awards 2022, la cerimonia

L’appuntamento con i Grammy Awards 2022 è fissato per l’inizio del nuovo anno, più precisamente per lunedì 31 gennaio, quando lo Staples Center di Los Angeles ospiterà l’evento in grado di attirare ogni anno la curiosità di milioni di persone da ogni angolo del pianeta