Grammy Awards, Tiziano Ferro membro della giuria

Tiziano Ferro ha vinto 1 Grammy Award nel 2013 nella categoria “Best Pop Instrumental Album”, come autore per il disco di Chris Botti “Impressions” e ottenuto una nomination nel 2019 per il disco “Sì” di Andrea Bocelli come autore della canzone Amo Soltanto Te, composta insieme a Ed Sheeran. Non solo: Tiziano ha vinto due Latin Grammy nel 2007 come autore e interprete della canzone “No me lo puedo explicar” nell’album di Laura Pausini “Yo Canto”, una nomination nel 2003 come “Best New Artist” e due nomination nel 2013 nelle categorie “Mejor Album” e “Best Contemporary Pop Album” per la partecipazione al disco “Papitwo” di Miguel Bosè.

I Latin Grammy tornano a Las Vegas

La Latin Recording Academy ha annunciato che la 22a edizione dei Latin Grammy Awards tornerà all'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas giovedì 18 novembre 2021. "Lo scorso anno è stato pieno di incognite, ma anche di nuove opportunità per coloro che si sono adattati rapidamente", ha dichiarato in una nota Gabriel Abaroa Jr., Presidente/CEO di The Latin Recording Academy. "Attingendo dalla nostra forza nella musica, diamo il benvenuto alla nostra resiliente comunità di amanti della musica latina a Las Vegas per il tredicesimo anno, per celebrare la nostra cultura, etnia e diversità e per onorare l'eccellenza nella musica; la forza che ci aiuta a guarire e continua a unirci”. La Latin Recording Academy e Univision Communications Inc. continueranno ad adottare precauzioni per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. I nominati per la 22a edizione dei Latin Grammy Awards saranno annunciati martedì 28 settembre 2021. "Siamo entusiasti di riportare la 22a edizione dei Latin Grammy Awards a Las Vegas per onorare l'eccellenza musicale", ha dichiarato Jessica Rodriguez, Chief Marketing Officer e President of Entertainment di Univision. "La musica è una forza potente nella nostra comunità. Ci unisce come cultura, ci ispira e ci commuove, e lo spettacolo di quest'anno celebrerà il nostro amore per la musica con grandi star, spettacoli indimenticabili e momenti speciali che intratterranno il nostro pubblico."