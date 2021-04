Tiziano Ferro cancella il tour 2021 negli stadi: rimborso biglietti

Il cantautore di Latina, ha annunciato nelle scorse ore, con un sentito messaggio sui social, la cancellazione delle date del “TZN 2021” tour. I concerti saranno con ogni probabilità riprogrammati per l’estate del 2023. Ecco come riutilizzare i ticket già acquistati o chiedere un rimborso Condividi:

Tiziano Ferro ha ammesso di essere molto dispiaciuto, ma di vedersi costretto, insieme agli organizzatori del “TZN 2021” tour, a rimandare nuovamente tutte le date in programma. I 15 concerti, che sarebbero stati allestiti nei più grandi stadi italiani, saranno con ogni probabilità rimandati all’estate del 2023. In attesa di una comunicazione sulle nuove date, Tiziano racconta ai fan che utilizzerà questo momento per dedicarsi con tutte le sue forze al progetto Scena Unita, per sostenere tutti i lavoratori di arte e spettacolo, al secondo anno consecutivo privati del loro lavoro.

"TZN 2021" Tour: date e rimborsi Il "TZN 2021" Tour è stato rimandato all'estate del 2023. I 15 concerti, in partenza il 6 giugno 2021 da Lignano Sabbiadoro e in chiusura con una grande festa finale il 18 luglio all'Arena Fiera di Cagliari, sarebbero dovuti essere l'occasione per il cantautore di Latina, di festeggiare il grande traguardo dei 20 anni di carriera. Ecco le date in programma, ora cancellate: Domenica 6 giugno 2021 – Lignano Sabbiadoro – Stadio Comunale G. Teghil

Mercoledì 9 giugno 2021 – Firenze – Stadio Artemio Franchi18

Sabato 12 giugno 2021 – Modena – Stadio Braglia

Martedì 15 giugno 2021 – Milano – Stadio San Siro

Venerdì 18 giugno 2021 – Milano – Stadio San Siro

Sabato 19 giugno 2021 – Milano – Stadio San Siro

Martedì 22 giugno 2021 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino

Sabato 26 giugno 2021 – Napoli – Stadio San Paolo

Martedì 29 giugno 2021 – Bari – Stadio San Nicola

Sabato 3 luglio 2021 – Catania – Stadio Cibali

Martedì 6 luglio 2021 – Ancona – Stadio del Conero

Venerdì 9 luglio 2021 – Roma – Stadio Olimpico

Sabato 10 luglio 2021 – Roma – Stadio Olimpico

Mercoledì 14 luglio 2021 – Padova – Stadio Euganeo

Domenica 18 luglio 2021 – Cagliari – Arena Fiera Durante il lungo video-messaggio su Instagram, Tiziano Ferro spiega che per chi ha acquistato il biglietto ci sono due possibilità: riutilizzarlo per le nuove date che saranno comunicate a breve da Live Nation, oppure richiederne il rimborso presso i punti vendita in cui sono stati acquistati (Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket). Chi vuol richiedere la cifra versata, dovrà però farlo entro e non oltre il 20 luglio del 2021.