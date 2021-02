Buon compleanno Tiziano Ferro: le frasi più belle delle sue canzoni

Il cantante di Latina, nasce il 21 febbraio del 1980, da Sere Nere a Buona (cattiva sorte) passando per Non me lo spiegare, Ed ero contentissimo e Ti scatterò una foto, i suoi versi più amati.

Dall’esplosione mediatica con Xdono al recente progetto discografico Accetto miracoli: l'esperienza degli altri, nel corso degli anni il cantautore ha inanellato un successo dietro l’altro affermandosi indubbiamente come uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana e internazionale.

Tiziano Ferro: le frasi più belle

Il singolo di debutto si rivela subito un successo regalando a Tiziano Ferro (FOTO) popolarità che supera i confini del Bel paese, non tardano infatti ad arrivare certificazioni da altre nazioni, tra queste ad esempio un disco d’oro in Francia grazie alla vendita di più di 250.000 copie.

Negli anni successivi il cantante continua inarrestabile la sua scalata all’Olimpo della musica con brani e album che segnano la storia delle sette note, tra i suoi singoli più amati troviamo Sere nere, Non me lo spiegare, Ti voglio bene, Ed ero contentissimo, E Raffaella è mia, La differenza tra me e te, Lo stadio e Potremmo ritornare.

Per quanto riguarda gli album, spicca Alla mia età, certificato disco di diamante in Italia per aver venduto più di 600.000 copie.