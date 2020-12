Tiziano Ferro, "Casa a Natale": il video

approfondimento

I 40 anni di Tiziano Ferro in una gallery

Estratto dall’album “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”, il singolo si concentra sui giorni che conducono al Natale. Il debutto è avvenuto venerdì 11 dicembre, mentre quest’oggi, lunedì 14 dicembre, è stato pubblicato il videoclip ufficiale. Un mix di emozioni che vengono vissute dall’autore mentre vaga tra i negozi addobbati a festa.

Ecco le sue parole in merito al singolo: “Nella cultura in cui sono nato, il Natale diventa sempre qualcosa. È in grado di amplificare le sensazioni, le aspettative e le emozioni, così come le delusioni. Riesce a farti fare i conti con te stesso, obbligandoti a progettare l’anno nuovo. La canzone ha una vena malinconica ma è anche coraggiosa. Parla della voglia di attraversare la fine dell’anno e arrivare a quello nuovo con una luce differente”.

Tiziano Ferro lancia anche un importante messaggio, indossando la mascherina per gran parte del videoclip, in strada e al chiuso, dinanzi allo specchio.