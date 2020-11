Non era previsto un album di cover, ma Tiziano Ferro (FOTO) si è avvicinato al suo nuovo progetto discografico passo dopo passo. Un processo iniziato con l’album “Accetto Miracoli” e la pubblicazione dei singoli “Balla per me” con Jovanotti e “Amici per errore”. Per i 40 anni il cantautore aveva immaginato un grande tour negli stadi italiani, ipotesi slittata a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), in precedenza però l’esperienza di Sanremo 2020 come ospite fisso aveva aperto un piccolo varco sulla possibilità di un album di cover. Durante le cinque serate Tiziano Ferro aveva omaggiato la musica italiana interpretando alcune delle canzoni più significative della storia del Festival di Sanremo portando sul palco "Nel blu dipinto di blu", "Portami a ballare", "Almeno tu nell'universo" e "Perdere l'amore" (in duetto con Massimo Ranieri) e poi riproposto per l’operazione “I Love My Radio”.