Tiziano Ferro per la giornata contro violenza sulle donne: serve legge

Il cantante ha postato su Instagram una sua foto con un segno rosso sul viso. "Le strisce rosse di dolore e sangue non sbiadiscono", ha scritto per ricordare il 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

"Legate. Imbavagliate. Insultate. Sottopagate". Inizia con queste parole il post condiviso da Tiziano Ferro su Instagram per ricordare il 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il post è accompagnato da un suo primo piano in bianco e nero con una striscia rossa a marcargli il viso, il simbolo che da anni viene usato per indicare le violenze subìte dalle donne in tutto il mondo.