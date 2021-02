Tiziano Ferro testimonial del Ministero per i diritti degli animali

Da tempo Tiziano Ferro ha scelto i social per condividere anche momenti della sua vita e far conoscere la sua quotidianità agli oltre 2 milioni di follower che lo seguono su Instagram. Tra i molti scatti pubblicati, tanti hanno sottolineato la sua passione per gli animali e l’amore per Jake , cane di 8 anni adottato ad agosto. Proprio qualche giorno fa ha regalato uno scatto mentre sul divano accoglie lo stesso Jake e aggiorna sulle sue condizioni: “Eccolo il motivo di tanta gratitudine: dopo 4 mesi insieme, il mio vecchio ragazzone Jake/Giacomone supera l’intervento alla zampa . Vederlo riprendersi e sperare che magari arriverà a correre”.

Tiziano Ferro e il progetto “Code di casa”

Una passione che ha spinto Tiziano Ferro a diventare testimonial d’eccezione a titolo gratuito di una campagna promossa dal Ministero per contrastare l’abbandono degli animali d’affezione e per sensibilizzare sempre di più la popolazione sul possesso responsabile e sull’importanza dell’adozione, strumento fondamentale anche per arginare il fenomeno del randagismo. “Ogni animale è una grande storia. A scriverla, sei tu” questa campagna che vede come protagonista di Tiziano Ferro. Il cantautore presterà la propria immagine per una serie di video pensati per i social dal titolo “Code di Casa” in cui parlerà delle sue esperienze di adozione di cani abbandonati. L’obiettivo è quello di raccontare con tono leggero storie di vita con gli animali a quattro zampe, senza dimenticare le finalità dell’iniziativa: combattere l’abbandono, promuovere il possesso responsabile e l’adozione. Queste le parole di Tiziano Ferro: “È un onore enorme essere stato scelto dal Ministero per rappresentare questo magnifico progetto, a favore della promozione dei diritti dei nostri splendidi amici”.