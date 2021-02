"Mi manchi come un concerto", la foto virale tra gli artisti italiani

Uno scatto immortalato e pubblicato sui social è diventato virale tra gli artisti italiani che hanno deciso di condividere la foto insieme alla campagna #VogliamoUnAltroSpettacolo . L’immagine, in bianco e nero, ritrae la frase “ Mi manchi come un concerto ” di Gabriele Milani ed è stata scattata alla Rotonda d’Ardenza sul lungomare di Livorno. Lo street artist ha scritto le parole su un cartellone pubblicitario vuoto da tempo e Francesco Luongo, fotografo e musicista, ha deciso di immortalarlo e di condividerla sui social. La foto è rimbalzata di bacheca in bacheca diventando poi virale tra musicisti e artisti. Pian piano è diventato ufficialmente un simbolo della musica live ferma da mesi. La foto è stata condivisa così da Emma Marrone, Elisa Toffoli, Tiziano Ferro e Vasco Rossi.

Da Emma Marrone a Elisa e Vasco Rossi, la voglia di concerti dal vivo

Una delle prime artiste a pubblicare la foto è stata Emma Marrone, successivamente Elisa Toffoli ha dato spazio all’immagine e ha scritto: “Un paio di amiche e amici mi hanno mandato questo via whatsapp... lo trovo bellissimo”. Tra i primi a commentare c’è stato Tiziano Ferro che ha condiviso il messaggio, così come Vasco Rossi che ha scelto le storie di Instagram per dare visibilità allo scatto. Proprio Tiziano Ferro e Vasco Rossi sono stati tra gli artisti costretti a rinviare i propri tour la scorsa estate e le condizioni attuali fanno temere un ulteriore rinvio anche per l’estate 2021. Tiziano Ferro è atteso dai festeggiamenti per i 40 anni con un tour negli stadi, mentre Vasco Rossi è atteso da Vasco Non Stop Live Festival. Per l’occasione il rocker ha successivamente pubblicato anche l’appello di #VogliamoUnAltroSpettacolo. Si tratta dell’iniziativa dell’associazione U.N.I.T.A., insieme ai sindacati dei lavoratori dello spettacolo. Tutti richiedono a gran voce tutela e presa di coscienza da parte degli enti governativi della condizione in cui versano il mondo dello spettacolo.