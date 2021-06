I momenti della partenza dagli Usa e dell’arrivo in Italia sono stati immortalati in un filmato che il cantante ha pubblicato su Instagram. "Abbracci e mascherine tolte solo e sempre tra persone testate e negative, vaccinate o entrambe le cose", ha scritto l'artista di Latina

Il ritorno a Latina dopo un anno

Nelle immagini, l’artista viene filmato in aeroporto e quando riabbraccia i suoi cari, a Latina, la sua città di origine. "Il ritorno a casa dopo un anno", scrive Ferro nella didascalia che accompagna il post, sia in italiano che in inglese e spagnolo. Poi aggiunge "abbracci e mascherine tolte solo e sempre tra persone testate e negative, vaccinate o entrambe le cose".