La pluripremiata H.E.R. si racconta su Apple Music

H.E.R. ci parli dell’importanza della Representation?

Sai, in fin dei conti, è una cassa di risonanza mostrare la mia faccia e mostrare alla gente che io sono una giovane artista nera, una donna che è sul palco a rappresentare altre giovani donne nere. Come poter non ricordare a chi ci sta guardando che la black representation è importante e hanno bisogno di vederci, di percepirci e di ascoltarci. Quindi se ho l'opportunità di farlo, la colgo. A prescindere da tutto. Sai, sono al Super Bowl e la maggior parte dell'America, i fan del Super Bowl sanno cos’è quel mondo e in quel momento ho in mano un'incredibile opportunità sovversiva. Sono una giovane donna nera, che suona la chitarra che ha creato, ed ero lassù a rappresentare tutte le giovani ragazze che probabilmente pensano che sia impossibile e non lo è, perché io sono lì. Quindi penso che la gente abbia bisogno di ricordarlo e, come ho detto, è tutta una questione di intenzione.

Come ti connetteti con i fan attraverso la tua musica?

È pazzesco per me anche solo pensare al fatto che un sacco di canzoni che erano super personali per me e che sentivo essere così individuali, invece, accomunino persone di tutte le età, provenienti da luoghi diversi, da diversi background. Sai, quando mi dicono “questo è esattamente quello che sto passando in questo momento” fa un effetto strano e mi dico “wow, davvero?”. E vedere tutto questo, provare tutto questo negli ultimi quattro o cinque anni, da quando il mio primo progetto è uscito, è pazzesco.

Il cantautorato vivrà per sempre?

Penso che il cantautorato sia un processo continuo. Ad esempio, sto ancora scrivendo canzoni e scoprendo il modo di elaborare le cose, come le sento, e sto ancora cercando di capire tutto il processo per arrivarci. Quindi ci sono sempre domande, ed è come essere sempre costantemente alla ricerca di risposte e lavorare cercando di capire come funziona e come lo vivo dentro di me. Ma tu non puoi mai capirlo del tutto, sai? Ed è per questo che il cantautorato vivrà sempre, sai, per sempre.

Qiale è oggi il ruolo del cantautore?

Sai, a volte non riusciamo a dire a parole come ci sentiamo, è molto difficile articolare o trovare metafore e analogie per spiegare ciò che sentiamo, trovare le parole migliori per descrivere la vita che viviamo, le cose che vediamo…è davvero lo scopo di un cantautore.

Insomma bisogna essere diretti.

Questo è il modo più semplice per dirlo, ma penso anche sia un modo per raccontare storie e lasciare un segno…ripenso a certe canzoni che ti dicevano esattamente cosa stava succedendo in un certo periodo -magari non avevi mai visto un documentario o letto un libro sull'argomento, ma avevi sentito una canzone e sapevi esattamente quello che era successo, perché lo aveva detto Marvin Gaye. O perché l'aveva detto Nina Simone. Quindi, pensando al tipo di ruolo che giocano gli autori di canzoni e i cantastorie, è solo un altro modo di raccontare storie.

Veniamo alla tua maturazione come cantautore.

Sono molto più radicata nel modo in cui vedo il mondo. Perché a 20 anni, sai, ti guardi e ti chiedi, oh, chi sono io in tutto questo? E stai solo cercando di capire chi sei. E poi, sai, io ora sto entrando in quello che sono, guardando il mondo intorno a me, ora lo capisco. Questo è quello che sono e questo è ora il mio scopo. Questo è dove il mio scrivere canzoni può portarmi e questo è quello che sento, quindi, penso che questo sia il motivo per cui stai iniziando a vederlo di più, perché ora sono molto più consapevole, lo ero anche prima ma in un modo diverso. Ora lo sono in un modo molto più maturo.

Che puoi anticipare del tuo nuovo viaggio?

Sembra solo l'inizio, sai, e questa è la parte folle, è che ho così tante cose dentro da liberare e come hai detto tu, è successo così tanto in così poco tempo... Non so cos'altro c'è per me in serbo, io so che devo ancora sentire e vedere tanto, e ora sono solo come sull'orlo e penso che sia la cosa bella di questo viaggio, io sono qui per rimanere.

Csa accadrà ora? Con chi vorresti collaborare?

C'è così tanto che voglio fare. Andrò in tour con i Coldplay e so che questa esperienza mi aprirà tanti mondi diversi. Stavo parlando con Dave Grohl ieri sera e lui oltre a essere incredibile è un mio grande fan, mi piacerebbe lavorare con lui su un album o qualcosa del genere, così come Questlove che ha fatto e fa parte di alcuni dei miei progetti preferiti. Quindi ci sono così tanti musicisti davvero stupendi di cui sono un grande fan, con cui vorrei lavorare e creare e vedere cosa succede. Ma, so che le possibilità sono illimitate, quindi, vedremo.