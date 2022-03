Grammy Awards 2022, Kanye West escluso dallo show

Kanye West (QUI TUTTE LE NEWS) come si dice in gergo, è stato "bannato" e non salirà sul palco dei Grammy Awards 2022 a causa del suo comportamento online. La notizia, lanciata da Variety, ha fatto il giro del web, e non stupisce. Come testimoniato dalle ultime vicende che hanno reso protagonista il rapper americano, West era già stato ripreso e sospeso per 24h da Instagram per episodi di bullismo e incitamento all'odio. L'ex marito di Kim Kardashian non ha mai nascosto il suo disprezzo per il nuovo compagno dell'ex moglie, l'attore del Saturday Night Live Pete Davidson e aveva usato il suo profilo per condividere foto e screenshots in cui metteva pesantemente in imbarazzo il comico, la cui colpa è, evidentemente, quella di uscire con la sua ex moglie. West ha infierito sullo stand-up comedian umiliandolo con la pubblicazione di vecchie foto in cui è in mutande insieme all'amico Machine Gun Kelly.

E oltre a prendersela con quest'ultimo, il rapper ha insultato (sempre via social) Trevor Noah "colpevole" di aver avuto parole di vicinanza e comprensione nei riguardi di Kim Kardashian.

