Sanremo 2022, Gianni Morandi: "Vinceranno Mahmood e Blanco". VIDEO

Felice anche di aver ricevuto la visita un po’ a sorpresa dell’amico Lorenzo, che per lui ha scritto Apri tutte le porte e che con lui ha cantato un medley dei loro successi conquistando la vittoria nella serata dedicata alle cover . “Ho avuto la fortuna che è venuto a trovarmi Jovanotti – dice Morandi - e questo mi ha dato una spinta notevole. Ha vinto lui, senza di lui non avrei mai vinto”.

"IO VINCITORE? IMPROBABILE"

E chissà che ora, da quel secondo posto provvisorio in cui si è ritrovato ieri sera, non possa cullare anche speranze di vittoria: “No, questo penso sia improbabile – si schermisce – io ho già vinto il mio Festival per essere in questo contesto e la mia canzone la sento canticchiare già, questo è il vero risultato”. Poi parla del rapporto con chi gli sta davanti, il duo composto da Mahmood e Blanco, di come scherzi con loro, che hanno portato una canzone che gli piace “moltissimo”: “Per me vinceranno loro”.