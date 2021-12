8/10

Ed eccoci finalmente sul podio. La medaglia di bronzo va agli Architects, in terza posizione con il loro disco “For Those That Wish To Exist”. Gli Architects sono un gruppo musicale progressive/metalcore inglese formatosi a Brighton nel 2004. L'album uscito nel 2021 è il nono in studio del gruppo.



Michael Jackson, il 30 novembre 1982 usciva Thriller: 10 curiosità sul disco