Michael Jackson, il 30 novembre 1982 usciva Thriller: 10 curiosità

Trentanove anni fa oggi, il re del pop dava alle stampe il suo disco capolavoro. Inserito da Rolling Stone nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi, a oggi è l'opera musicale più venduta della storia delle sette note, con stime che superano i 110 milioni di copie. Ecco la top ten di cose da sapere assolutamente su questa pietra miliare della musica leggera

Il 30 novembre del 1982 usciva Thriller, il disco capolavoro di Michael Jackson. Oggi sono quindi 39 anni suonati da quando il re del pop diede alle stampe una pietra miliare della musica leggera, di cui ancora circolano numerose leggende. Non solo miti e leggende ma anche primati e record, come Billboard e Guinness dei Primati hanno ampiamente confermato a più riprese.

Il sesto album in studio di Michael Jackson vanta infatti innumerevoli record, un record di record insomma…



È a oggi l’album più venduto della storia della musica, di cui si stima siano state acquistate fino a ora più di 110 milioni di copie.



Gli 8 Grammy Award ottenuti nel 1984 da Jacko, compreso quello per il Disco dell’anno, è un altro record: la celeberrima ugola fu il primo artista a ricevere così tanti Grammy nella stessa serata.

È stato anche il primo album a piazzare ognuno dei singoli estratti nella Top 10 della Billboard Hot 100. Ben sette singoli, su un totale di nove tracce...



Alla numero uno finirono Beat It e Billie Jean, alla due The Girl Is Mine, alla quattro Thriller, alla cinque Wanna Be Startin’ Somethin, alla sette Human Nature, alla dieci P.Y.T. (Pretty Young Thing).



Per festeggiare l'anniversario di oggi, giorno in cui questo disco spegne 39 candeline, vi presentiamo 10 succulente curiosità su Thriller di Micheal Jackson.



L’assolo di chitarra di Beat It

Avete presente lo spettacolare e mitico assolo di chitarra del brano Beat It? A suonarlo è stato Eddie van Halen in persona. Si tratta del mitico chitarrista olandese che, assieme al fratello Alex, ha fondato nel 1972 i Van Halen. Un musicista che si piazza all'ottavo posto della classifica dei 100 chitarristi più importanti di tutti i tempi, stilata da Rolling Stone. La sua importanza nella musica del XX secolo la si deve soprattutto al perfezionamento del cosiddetto tapping, una tecnica che ha influenzato molto le generazioni successive di musicisti della scena hard rock e heavy metal.



Premi e classifiche

In tutto il mondo Thriller ha ottenuto la bellezza di 101 dischi di platino, 17 dischi di diamante e 8 dischi d'oro.

È al 20° posto nella classifica dei 500 Migliori dischi di tutti i tempi stilata da Rolling Stone. Lo troviamo in 7° posizione in quella dei 100 Migliori album degli Anni Ottanta. Nella classifica dei migliori album redatta dalla Rock and Roll Hall of Fame si trova al 3° posto.

L’uscita del 30 novembre solo in USA e UK

Il 30 novembre 1982 è una data storica perché è quella in cui uscì Thriller, tuttavia bisogna sottolineare che non si tratta della data ufficiale in cui venne commercializzato in tutto il mondo. Il 30 novembre è arrivato sugli scaffali dei negozi di dischi degli Stati Uniti e del Regno Unito. Per trovarlo nel resto del globo, i fan dovettero aspettare altre quarantott'ore: uscì il 2 dicembre (dello stesso anno, ovviamente).

L’ispirazione che arrivò dai Queen

Michael Jackson ha confermato di essersi ispirato per questo album al disco dei Queen intitolato Hot Space. Disco che, secondo molti, sarebbe quello venuto peggio al gruppo britannico…