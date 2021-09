23 brani sui giorni della settimana da Blue Monday a Domenica Bestiale

Al lunedì non si scappa. Inesorabile, prima o poi arriva e dà il via a una sette giorni di solito densa di impegni e di problemi. Per tanti, invece, il weekend è una meta a cui guardare per superare i travagli a venire. Ma anche i giorni di mezzo – quella sorta di farcitura nel panino della settimana – seppure all’apparenza se ne stiano in sordina, possono suscitare sentimenti forti.

Lunedì

approfondimento

Vasco Rossi firma per il referendum sull'eutanasia legale

Odi et amo. Ma più che altro odi, perché, diciamocelo, non è che il lunedì ispiri belle parole a molti cantanti. Problematico, se non addirittura burrascoso, il lunedì segna quanto siamo lontani dal trovare la pace e quindi non può che essere (mal)trattato di conseguenza.



Blue Monday – New Order

Il Blue Monday (letteralmente “lunedì malinconico”), secondo alcuni, è un lunedì di gennaio identificabile come il giorno più triste dell’anno. Ma la hit della band nata dalle ceneri dei Joy Division non ha nulla a che vedere con la giornata in questione, né la cita mai nel testo, così come non parla in generale di lunedì. Ma sarebbe un peccato non citarla, anche perché questo tormentone nato quasi per caso (in principio doveva servire come base musicale per i bis a fine concerto) e con un celebre errore della tastierista Gillian Gilbert incluso nella versione finale e reso immortale, è riuscito comunque a rendere alla perfezione il concetto stesso di lunedì e allo stesso tempo a far ballare intere generazioni.



Lunedì – Vasco Rossi

“Odio i lunedì”. Vasco Rossi la tocca piano, descrivendo in maniera lapidaria il suo rapporto con l’inizio della settimana. Del resto, lasciato dalla ragazza e fermato dalla polizia, è comprensibile che il Blasco non sia propriamente entusiasta di come stanno andando le cose.



Lunedì – Salmo

Il vero problema non è quando il lunedì arriva di lunedì mattina. Il problema è se arriva quando meno te lo aspetti, ad esempio di sabato sera. Parola di Salmo, che correda la sua canzone con un epico video che lo vede protagonista al fianco di Alessandro Borghi.



È solo lunedì – Verdena

“È solo lunedì nella mia mente”. Insomma, alla fine di questa settimana (figurativamente parlando) difficile si arriverà, ma siamo ancora soltanto all’inizio. Reggetevi forte, quindi, e portate pazienza, perché la domenica è lontana.



Stormy Monday – T-Bone Walker

Questo blues di T-Bone Walker comincia con un “lunedì burrascoso” e prosegue con un martedì altrettanto orribile e una sfilza di giornate da dimenticare, tanto da non lasciar spazio ad altro, la domenica, che alla preghiera.