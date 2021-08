J-Ax, Surreale è il nuovo album: "Spazio tra generi per non annoiarmi"

Arriva il 27 agosto il nuovo progetto dell'artista milanese. Nato come repack di ReAle, è diventato un disco vero e proprio, con nove inediti e quattro featuring, che si muove tra rap, punk e pop. Il servizio di Sky Tg24 Condividi:

In principio, doveva essere un semplice re-pack di ReAle, il disco pubblicato a fine gennaio del 2020, prima che la pandemia stravolgesse abitudini e vite di tutti gli italiani e di chi lavora nella musica, interrompendo tour e concerti. Così J-Ax si è ritrovato con più tempo libero di quanto avrebbe sperato e parecchie cose da dire, e Surreale si è trasformato in un nuovo disco di inediti (le tracce mai uscite prima sono 9 su 11) che può avvalersi delle collaborazioni di Jake La Furia, Ermal Meta, Federia Abbate e Francesco Sarcina e che il 27 agosto uscirà in pacchetto con ReAle e con J-Axonville – Uncool and Proud, album punk rock autoprodotto con la collaborazione del musicista Marco “The Hammer” Arata e distribuito gratuitamente a tutti gli amici.

Surreale è la situazione che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, e Surreale è anche il mio nuovo disco. Come è successo che da un re-pack si sia trasformato in un album pieno di inediti?

È diventato questa roba enorme con dentro un altro disco punk e un altro album perché ci sono stati due lockdown e quindi, al posto di andare in giro a fare il J-Ax, mi sono trovato ad avere tanto tempo per fare musica. E questo ho fatto. La voglia di spaziare tra generi emerge anche dalle collaborazioni presenti nel disco.

Le collaborazioni che sono in questo disco e i generi che ci sono in questo disco sono molto diversi tra loro perché appunto è surreale l’insieme in un album solo di tutti questi generi. Le collaborazioni sono nate, devo dire, per caso, per occasione, mentre spaziare tra diversi generi è una cosa che faccio per non annoiarmi. E in questo disco mi sono divertito, più del solito.

Io spero che dello spirito delle origini sia rimasto tutto. Magari è arrivata un po’ di tecnica e la tecnica purtroppo, nella musica e nell’arte, ti toglie un po’ di urgenza. A volte dici cose senza pensare troppo alla tecnica quando sei più giovane ed è bello, è una figata. Forse ho perso un po’ di urgenza e ho guadagnato in tecnica. Come è cambiata invece la sua concezione della musica?

Niente. La musica è un linguaggio che arriva dal mio cuore, passa attraverso la mia bocca e arriva alle tue orecchie per entrare nel tuo cuore, è una cosa che mette in comunicazione delle persone che normalmente non lo sono. Secondo me rimane il linguaggio di comunicazione più elevato che esista.