ReAle, il nuovo album di J-Ax: tracklist e collaborazioni

Tra gli album più attesi del 2020 c’è sicuramente “ReAle”, il nuovo progetto discografico di J-Ax. Il 24 gennaio è prevista l’uscita del disco e arriva a distanza di 3 anni da “Comunisti col Rolex”, album in collaborazione con Fedez e addirittura a cinque anni dall’ultimo album da solista “Il bello d’esser brutti”. Negli ultimi giorni J-Ax ha pubblicato la tracklist del progetto che uscirà in versione cd (normale, deluxe e box set), digitale e in vinile con due dischi. La versione deluxe dell’album conterrà l’album, un cd e un blu-ray. La versione Box set avrà più gadget e includerà cd, blu-ray, una pashmina branderizzata e carte da gioco.

Questa la tracklist di “ReAle”:

Mainstream (la scala sociale del rap) Supercalifragili Quando piove, diluvia Beretta Pericoloso La mia hit Siamesi Reale Cristoforo Colombo Fiesta! Cuore a lato Per sempre nell’83 Redneck Il Terzo Spritz Sarò scemo A me mi Ostia lido (remastered) Tutto tua madre (remastered)

L’amicizia con Max Pezzali

Sono diciotto le tracce e sono presenti anche numerosi ospiti. J-Ax ha annunciato la presenza di Enrico Ruggeri, Sergio Sylvestre, Il Cile, Jake La Furia, Max Pezzali e Paola Turci. All’appello manca Ermal Meta, presente nell’album ma non ancora ufficializzato dallo stesso rapper. Il primo singolo del disco uscirà il 10 gennaio e sarà in duetto con Max Pezzali. Queste le parole di J-Ax: “Negli anni 90 gli Articolo 31 e gli 883 si incontravano nei backstage dei vari ‘Festivalbar’ o simili. Venivamo guardati con sospetto dagli addetti ai lavori, con fastidio dagli altri artisti e con sufficienza dai giornalisti. Questo ci fece diventare ancora più amici. Invece alla fine noi siamo qui e tutta quella gente no. Max è un vero amico, amiamo gli stessi film, gli stessi dischi, le stesse moto. Con orgoglio vi annuncio che Max Pezzali è nel mio nuovo album ReAle. Il primo singolo esce il 10 gennaio e lo canterò insieme a lui”. La prima collaborazione annunciata è quella con Enrico Ruggeri. Per J-Ax si tratta di un premio per la sua carriera: “Il successo nel mondo della musica è solitamente misurato in dischi di platino, biglietti venduti e il sostegno della critica. Per me il premio più grande è, invece, la possibilità di avere una leggenda della musica italiana che partecipa al mio disco. Grazie Enrico per aver collaborato a REALE, il tuo aiuto è stato indispensabile”.

Le nuove collaborazioni con Il Cile e Paola Turci

Tra i duetti più attesi anche quelli con Il Cile e Paola Turci. In particolare con il cantautore aretino, J-Ax ha già collaborato pubblicando “Maria Salvador”, una delle hit della sua carriera, tormentone estivo del 2015 che ha venduto oltre 300 mila copie: “Lorenzo è un genio, insieme abbiamo fatto grandi cose e si sa, squadra che vince non si cambia”. Anche per Paola Turci si tratta di un ritorno in un album di J-Ax: “Con Paola Turci abbiamo fatto una canzone nel disco ‘Domani smetto’ che nel tempo è diventata una delle più amate da chi mi segue. Me lo avete chiesto per anni e quindi sono felice di darvi la buona notizia”.