J-Ax accoglie nel suo ReAle Paola Turci

Non poteva mancare la sorpresa di capodanno. Sono dunque sei gli ospiti annunciati da J-Ax per il suo nuovo progetto discografico ReAle in uscita a gennaio. Dopo Enrico Ruggeri, Jake La Furia, Max Pezzali, Il Cile e Sergio Sylvestre, il nuovo nome, l'ultimo del 2019 è quello di Paola Turci.



Così J-Ax ha annunciato il nuovo featuring: "Con Paola Turci abbiamo fatto una canzone nel disco Domani Smetto che nel tempo è diventata una delle più amate da chi mi segue. Me lo avete chiesto per anni e quindi sono felice di darvi la buona notizia. Queen Paola sarà nel mio nuovo album ReAle in uscita il 24 gennaio. Grazie sister.