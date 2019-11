Max Pezzali in concerto a San Siro nell'estate 2020

Dopo oltre venticinque anni di carriera, Max Pezzali è pronto per sbarcare a San Siro. Il cantautore si esibirà sul palco di Milano il 10 luglio 2020. Ad annunciare la data evento è l’amico Fiorello che ha pubblicato sui social la locandina "San Siro canta Max". Queste le parole dello showman: "Non ho resistito a non spoilerare il manifesto! Scusa Max ma è troppo bello". Il concerto allo stadio San Siro dovrebbe essere anticipato dall’uscita del nuovo progetto discografico di Max Pezzali. Non si conoscono molti dettagli, oltre ai due singoli usciti negli ultimi mesi. In estate il cantautore ex 883 ha pubblicato “Welcome to Miami (South Beach), mentre a novembre è uscito il singolo “In questa città”. Sul nuovo album Max Pezzali ha dichiarato: "Ho cominciato già da un po' a lavorare su nuove canzoni che confluiranno in un progetto che sarà pronto per l'anno prossimo". I biglietti disponibili sono su Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di venerdì 29 novembre 2019 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di mercoledì 4 dicembre 2019

Max Pezzali sfata il tabù San Siro

Il nuovo album di Max Pezzali arriva a cinque anni di distanza da “Astronave Max” e così come il concerto a San Siro arriverà nel venticinquesimo anniversario dall’uscita di “La donna, il sogno & il grande incubo”, primo album degli 883 senza Mauro Repetto e con le hit “Tieni il tempo”, “Una canzone d’amore” e “Gli anni”. Lo stesso Max Pezzali ha festeggiato i venticinque anni di carriera con la raccolta “Le canzoni alla radio”, uscito nel 2017. Il concerto allo stadio San Siro rappresenta per Max Pezzali un sogno inseguito per anni. Lo stesso cantautore pavese aveva rivelato di averne talmente tanto rispetto che non c’erano le condizioni di fare un suo concerto nello stadio: “Piacerebbe a tutti, ma questo deve arrivare come premio quando ti chiedono di farlo”. Una specie di tabù che nel 2020 verrà sfatato.

Il singolo "In questa città"

Nel frattempo Max Pezzali sta riscuotendo un ottimo successo con il singolo “In questa città”. Il brano è una chiara dedica a Roma, città adottiva del cantante, in realtà nato a Pavia. Anche il video, che vede protagonista lo stesso Max Pezzali, è un omaggio alla Capitale, infatti si può vedere il cantautore ripreso mentre cammina tra le vie della città. Il videoclip è stato firmato da Giorgio Testi, che già avevamo visto dietro la macchina da presa per Elton John, gli Oasis, Amy Winehouse, Adele e i Blur. A firmare la copertina di “In questa città” è stato il celebre disegnatore Zerocalcare. L’art work ha come protagonista lo stesso Max Pezzali, ovviamente, in versione “fumettistica”. Con giacca nera, una maglia grigia e dei jeans, il cantautore è l’unico personaggio a colori con in testa, un cappellino da baseball grigio e l’immancabile scritta “Max”. Max Pezzali si trova davanti a tantissime le persone che si affannano: bambini che sorridono, anziani che si annoiano, manager in carriera che parlano al telefono, ragazze che ascoltano musica alle cuffiette, uomini che litigano, donne che ridono, ragazzi che urlano. Zerocalcare omaggia così la Capitale e la musica di Max Pezzali.