Max Pezzali annuncia un nuovo album per il 2020

Dopo il grande successo di “Le mie canzoni alla radio”, album da disco d’Oro FIMI, Max Pezzali coglie l’opportunità degli auguri per un buon 2019 per informare tutti i suoi fan sull’avanzamento dei suoi nuovi progetti. A quanto pare il cantautore sta già lavorando a nuove canzoni, ma per il momento la data di uscita dell’album è destinata a rimanere da qualche parte nel 2020.

Un nuovo album nel 2020

Sono passati 2 anni ormai da “Le mie canzoni alla radio”, un disco importante che, per l’autore pavese, ricapitola 25 straordinari anni di carriera e successi discografici. Al suo interno, singoli come “Duri da Battere” (con Nek e Renga), “Un’estate ci salverà” (con Ex-Otago), “La vita con te”, “Il record”, “Il secolo giovane”, “Volume a 11” e l’omonimo brano “Le mie canzoni alla radio”. L’ultimo album di inediti risale invece al 2015, quando ha pubblicato “Astronave Max”, a cui è seguito “Astronave Max – New Mission 2016”, doppio CD con una nuova versione dell’album, due brani inediti e una raccolta di 14 brani suonati dal vivo. Tra i singoli, spiccano qui “La donna il sogno & il grande incubo”, “Senza averti qui”, “Tieni il tempo”, “Gli anni” e “Una canzone d’amore”.

Dopo gli auguri per un buon 2019, Max Pezzali ha comunicato la grande notizia sui social, dove è molto seguito da fan di nuova e vecchia data. «Ciao a tutti. Intanto buon 2019, spero che per tutti sia stato un anno straordinario,» racconta Max, con in sottofondo la sua “I Cowboy non mollano”, «Io ho già incominciato, da un po’ a dire la verità, a lavorare su nuove canzoni che confluiranno in un progetto che sarà pronto per l’anno prossimo. Nel frattempo, continuate a seguirmi qui, teniamoci in contatto perché verrete informati strada facendo».

Max Nek Renga, il disco (2018)

È stata una lunga, apprezzata parentesi quella della collaborazione di Max Pezzali con Nek e Francesco Renga. Un’alleanza fortunata, che ha fruttato il disco “Max Nek Renga, il disco”, pubblicato il 9 marzo 2018 dalla Warner Music Italy, uscito a poca distanza da “Strada facendo” a Sanremo, cantata dal trio insieme a Claudio Baglioni. Dopo lunghi mesi di fruttuosa collaborazione, i tre cantanti sembrano aver deciso di tornare ognuno per la sua strada, riprendendo le loro carriere soliste proprio da dove le avevano lasciate.

"Hanno ucciso l’uomo ragno" nel videogioco di Spider-Man

Quando, nel 1992, Max Pezzali e Mauro Repetto hanno conquistato le classifiche italiane con il singolo “Hanno ucciso l’uomo ragno”, non sapevano che quel brano sarebbe diventato un pezzo storico della musica italiana. Erano giovani e, con questo singolo, estratto dall’album di debutto, hanno trasformato gli 883 in icone rappresentative di un'epoca, che hanno potuto scrivere la colonna sonora di un’intera generazione.

Per omaggiare una grande band, i creatori del nuovo gioco di Spider-Man, “Marvel’s Spider-Man”, hanno inserito un easter egg – un contenuto nascosto – dedicato al brano. C’è un particolare momento all’interno del gioco in cui, se ci si avvicina abbastanza a due amici che parlano, li si può sentire mentre discutono sul fatto che Spider-Man è morto perché «avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè», e che «quello che gira è tutto computer grafica».