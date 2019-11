Si chiama “In questa città” ed è il nuovo singolo di Max Pezzali, arrivato nelle radio venerdì 8 novembre. La particolarità della canzone? A firmare la copertina del singolo è il celebre fumettista Zerocalcare, di cui già abbiamo visto la mano – ad esempio – per “Macerie prime”, “La scuola di pizze in faccia del professor Calcare”.

Max Pezzali: “In questa città” è il nuovo singolo

“In questa città” è il nuovo singolo di Max Pezzali, in rotazione radiofonica e acquistabile nei negozi di dischi da venerdì 8 novembre. La canzone è una chiara dedica a Roma, città adottiva del cantante, in realtà nato a Pavia. E la Capitale è proprio l’ambientazione dell’intero videoclip che ha accompagnato la pubblicazione del singolo, in cui protagonista è lo stesso Max Pezzali, ripreso mentre cammina tra le vie della città. Il videoclip è stato firmato da Giorgio Testi, che già avevamo visto dietro la macchina da presa niente meno che per Elton John, gli Oasis, Amy Winehouse, Adele e i Blur. Molto dolce l’immagine conclusiva della clip, con Max Pezzali che arriva sul colle dei Gianicolo in compagnia del figlioletto, Hilo. La canzone è la prima estratta dal prossimo album di inediti del cantante pavese, in uscita il prossimo anno, a cinque anni di distanza, quindi, dal precedente disco, “L’astronave”. Non sono ancora stati annunciati né il titolo né la data di uscita di questo nuovo lavoro in studio dell’artista lombardo. Sicuramente, però, “In questa città”, con la sua dedica piena di affetto a Roma, ricoprirà un ruolo molto importante nella tracklist del disco dall’imminente uscita.

Max Pezzali: “In questa città” e la copertina firmata da Zerocalcare

A firmare la copertina di “In questa città”, come già detto, è stato il celebre disegnatore Zerocalcare. Ad annunciarlo era stato il profilo Instagram dei fan dello stesso fumettista, anticipando il disegno, pubblicandolo sotto forma di post sulla sua pagina Instagram, accompagnato da una didascalia piuttosto eloquente: «Venerdì 8 novembre uscirà “In questa città” di Max Pezzali. La copertina ha uno stile che non ci è nuovo, vero?» hanno scritto i seguaci del fumettista, ricevendo i tanti commenti dei fan di Zerocalcare. In realtà, la copertina era stata “spoilerata” anche da un carissimo amico di Max Pezzali: Rosario Fiorello, sempre sui suoi canali social ufficiali. L’art work ha come protagonista lo stesso Max Pezzali, ovviamente, in versione “fumettistica”. Il cantante di Pavia indossa una giacca nera, una maglia grigia e dei jeans. In testa, ovviamente, porta un cappellino da baseball grigio, con l’immancabile scritta “Max”. È l’unico personaggio a colori, davanti a una folla enorme di persone – le persone di “questa città”, evidentemente – tutte in color seppia. Si affannano: bambini che sorridono, anziani che si annoiano, manager in carriera che parlano al telefono, ragazze che ascoltano musica alle cuffiette, uomini che litigano, donne che ridono, ragazzi che urlano. È la grande ed eterogenea fauna della città, di cui Roma – capitale – non può che essere capofila. Omaggiata così doppiamente: sia dalla musica di Max Pezzali che dalla penna di Zerocalcare.