Max Pezzali, il nuovo singolo arriva a fine giugno

Dopo ben 4 anni di attesa, Max Pezzali sta finalmente lavorando al suo nuovo album. Il cantautore aveva annunciato ad inizio anno di essere impegnato nel suo nuovo progetto discografico e ora arrivano le prime notizie sul singolo che aprirà la strada al successore di “Astronave Max”, album del 2015. Come ormai da tradizione, la rivelazione è arrivata tramite social ma questa volta non dal diretto interessato bensì grazie al suo agente e scopritore Claudio Cecchetto. Attraverso la sua pagina Facebook ha annunciato che entro fine mese uscirà il nuovo singolo estivo di Max Pezzali e inoltre in un video accanto allo stesso cantautore esclama: «Senti Max, ma a fine mese facciamo uscire il singolo. È una cosa simpatica». La notizia viene confermata proprio dal cantante pavese nella stessa clip.

Gli indizi sui social

Anche sui social di Max Pezzali iniziano ad arrivare indizi che annunciano delle novità. Negli ultimi giorni era stata pubblicata una foto, poi rimossa, di un nastro azzurro con su scritto “Max Pezzali”. Subito dopo è stata sostituita da due foto che lo ritraggono in una sala di registrazione. La certezza è sicuramente l’impegno di Max Pezzali per dare alla luce il suo nuovo album. Recentemente in una trasmissione radiofonica ha annunciato di lavorare alla stesura delle nuove canzoni e che il nuovo album potrebbe uscire nel 2020. Non ha svelato altro e per ora non si conosce il titolo del progetto discografico. Ovviamente i fan sperano anche in un tour per vedere Max Pezzali anche dal vivo. L’ultima avventura live è infatti la serie di concerti in compagnia di Nek e Francesco Renga, un sodalizio artistico che aveva portato anche alla pubblicazione di un album. Entrambi gli artisti hanno partecipato al Festival di Sanremo, pubblicato un nuovo album e sono impegnati nei rispettivi tour, mentre Max Pezzali ha preso tempo e spostato il suo nuovo progetto in vista del 2020.

Gli ultimi progetti di Max Pezzali

Prima dell’avventura con due amici e colleghi, Max Pezzali aveva pubblicato nel 2017 l’album “Le canzoni alla radio”, un greatest hits per festeggiare i 25 anni di carriera. All’interno del disco erano presenti ben 7 nuove canzoni tra cui la title track e i due singoli “Un’estate ci salverà” e “Duri da battere”, in collaborazione con Nek e Francesco Renga. L’album ha conquistato il disco d’oro ed è arrivato dopo “Astronave Max”, ultimo disco in studio dell’artista pavese. Uscito nel 2015, è stato trainato dai singoli “È venerdì”, “Sopravviverai” e “Niente di grave”. Lo stesso album è stato poi ripubblicato nel 2016 in una nuova versione con due brani inediti “Due anime” e “Non lo so “ un album dal vivo intitolato “Max Best Live”. Nell’ultimo anno Max Pezzali ha affiancato Fabio Fazio in una trasmissione televisiva e ha partecipato all’album di Cristian D’Avena “Duets Forever – Tutti cantano Cristina” dove ha duettato nella canzone “Robin Hood”, sigla del cartone animato. Max Pezzali è stato inoltre tra gli artisti che hanno partecipato al mega live “Un concerto per Genova” in programma il 17 e 18 novembre 2018 all’RDS Stadium di Sampierdarena a Genova per ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi.