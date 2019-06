Max Pezzali, il nuovo singolo è "Welcome to Miami"

La notizia era nell’aria da un po’, anticipata da un serie di teaser postati dal cantante sui propri account social. Ora, c’è anche l’ufficialità: uscirà venerdì 21 giugno, primo giorno d’estate, il nuovo singolo di Max Pezzali “Welcome to Miami (South Beach)”. L’ex voce degli 883 torna quindi alla grande dopo 4 anni di silenzio e lo fa, come d’abitudine, con uno stile tutto suo. «Venerdì 21 giugno esce il mio nuovo singolo (l’album nel 2020). Dalla camicia potreste cercare di capire il titolo». Con queste parole postate su Facebook e una foto che lo ritraeva con una camicia rossa a fiori, Max aveva suscitato la curiosità dei suoi oltre 240.000 follower. A placare la loro curiosità, ci ha pensato prontamente la fanpage del cantante “FMP: Le migliori frasi di Max”, annunciando il titolo del brano. Per l’album di inediti, bisognerà invece attendere il 2020, come anticipato dall’ex 883: «Sto preparando delle canzoni nuove, sto guardando le prime cose per un album che, a questo punto, uscirà nel 2020»

Il ritorno di Max Pezzali

Si tratta di un ritorno piuttosto inaspettato per Max Pezzali che, discograficamente parlando, è fermo ad “Astronave Max” del 2015, album realizzato in collaborazione con Zibba, su “Non lo so” e Syria su “Fallo Tu” e “Generazioni”. “Astronave Max” è il 18° album del cantautore pavese, diventato famoso come la voce degli 883, gruppo fondato insieme all’amico Mauro Repetto nel 1991. In questi ultimi anni, Max si è goduto il grande successo ottenuto con il “MNR Tour” in compagnia dei colleghi Nek e Francesco Renga in cui i tre cantanti si sono divertiti a reinterpretare in veste corale le loro canzoni più conosciute e apprezzate. Jesolo, Casalecchio, Brescia, Genova, Torino, Pesaro, Eboli, Napoli, Acireale, Reggio Calabria, e poi ancora Mantova, Padova, Firenze, Livorno, Roma, Bari a Assago, non c’è città che non abbia applaudito il loro “MMR Tour”. Ed è proprio da questa esperienza che è nato il progetto “Max, Renga, Nek – Il Disco” contenente anche una versione di “Strada Facendo” di Claudio Baglioni.

Dagli 883 alla carriera da solista

Max Pezzali è uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano: con oltre 10 milioni dischi venduti, compresi quelli degli 883, il cantautore lombardo ha iniziato la sua carriera da solista nel 2004, dopo la fortunata esperienza con la band degli 883. Il suo primo disco senza gli 883, “Il mondo insieme a te”, esce nel 2004 e vende oltre 250.000 copie, ottenendo ben 2 volte la certificazione di disco di platino. Seguirà la raccolta “Tuttomax”, e poi “Time Out” (2007), “Terraferma” (2011) e l’album dal vivo “Max Live 2008”. Tra i suoi tanti lavori, citiamo la raccolta “Le canzoni alla radio” pubblicata nel 2017 per celebrare i 25 anni di carriera. Tantissimi i premi vinti nel corso della sua lunga carriera, inclusi tredici Telegatti, tre Festivalbar su dodici partecipazioni, dieci Italian e Wind Music Awards, tre partecipazioni al Summer Festival, quattro Premi Italiani della Musica, due TRL Awards e tre World Music Awards.