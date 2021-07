J-Ax, polemica con Eric Clapton sul green pass obbligatorio

Il rapper e cantautore italiano ha commentato con amara ironia la decisione dell'artista britannico, che ha annunciato che non si esibirà nei luoghi in cui sarà richiesto il certificato vaccinale. "Trovo irresponsabile il messaggio di un artista così influente", ha dichiarato il musicista italiano in un video su Instagram. Non senza aggiungere battute ironiche e taglienti come "Ai concerti di Clapton non sarà solo di noia il modo in cui potrete morire"

J-Ax ha commentato con amara ironia la decisione di Eric Clapton, quella annunciata pochi giorni fa: il famoso chitarrista e cantautore britannico ha dichiarato che non si esibirà nei luoghi in cui sarà richiesto il certificato vaccinale.



In tutta risposta, il rapper italiano ha pubblicato un video sul suo seguitissimo profilo di Instagram (2,4 milioni di follower) in cui un po' ironizza ma tanto, soprattutto, polemizza.



Ha definito come irresponsabile il messaggio di un artista così influente, anche se subito dopo ha sottolineato che ormai si tratta di un musicista influente "solo per i boomer"...



"Decine di migliaia di lavoratori dello spettacolo sono fermi da un anno e mezzo", ha ricordato J-Ax, parlando della crisi che la pandemia ha causato al settore di cui lui stesso fa parte. Una crisi che ha coinvolto tantissime persone che devono pagare un mutuo e provvedere alle proprie famiglie ma che da mesi non si trovano nelle condizioni di poter esercitare la propria professione.



L'artista ha aggiunto che i governi si sono dimenticati di loro, che la musica e la cultura sono qualcosa che i politici hanno messo in secondo piano.



Adesso che finalmente ci sono i presupposti per poter riaprire e ricominciare a fare musica in sicurezza, il rapper si dice basito per la presa di posizione di alcuni, specialmente di colleghi così illustri che dovrebbero dare il buon esempio in quanto celebrità.



E con una battuta ironica che è stata molto apprezzata sul social netwoork, ha aggiunto: "Ai concerti di Clapton non sarà solo di noia il modo in cui potrete morire".