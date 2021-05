J-Ax Voglio la mamma: il testo del nuovo singolo che racconta il Covid

Il rapper ha scritto una canzone sul tema del Covid per esorcizzare la paura di lasciare il figlio orfano, dopo che tutta la famiglia si è ammalata

Torna il cantante J-Ax ( le 5 canzoni più conosciute ) con il suo ultimo singolo “ Voglio la mamma ”. Esorcizzare tramite la musica, questo è lo scopo della canzone. Scrivere un brano su quello che gli è successo senza per questo diventare, come lo definisce lui stesso, “un tristone”. Il lyrics video completo è accompagnato dai disegni che J-Ax e il figlio Nicolas hanno prodotto mentre lottavano (e, fortunatamente, guarivano) dal Covid-19. La scelta di pubblicare questo singolo solo sulle piattaforme di streaming, senza distribuirlo alle radio nazionali, rende il pezzo una sorta di “inno alla vita”, senza scopi prettamente commerciali.

Voglio la mamma, non un tormentone ma un regalo ai fan

Nessuna hit estiva, tantomeno la richiesta di “spaccare tutto e fare casino”, ma un omaggio dedicato a tutti quelli che, come lui, hanno dovuto affrontare il Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Perché l’esperienza di J-Ax è un po’ la storia di tutti: la paura di morire e di perdere le persone care, ma soprattutto il terrore di lasciare il piccolo Nicolas orfano. La produzione è stata affidata a Roofio, che ha aiutato l’artista a lasciarsi andare alle emozioni e a rivivere il dolore: “Ma tu come rispondi, quando poi lui ti guarda con le lacrime agli occhi e dice voglio la mamma, perché lei è chiusa in stanza?”

Domande poste dal figlio, in forma di ritornello, a cui J-Ax prova a replicare, scacciando via i brutti pensieri utilizzando le ali della fantasia: “È solo un gioco, questa è una fortezza, devi difendere la principessa. Tu pensa a questo che ai mostri fuori di qua, ci pensa il tuo papà.”