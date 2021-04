J-Ax e sua moglie Elaina Coker: le foto del matrimonio su Instagram

Alessandro Aleotti, per tutti J-Ax , è noto per la sua proverbiale riservatezza, al contrario di molti dei suoi colleghi ha sempre voluto proteggere la sua sfera privata e tenerla al riparo dal gossip. Per questa ragione sorprende che abbia voluto condividere con i suoi innumerevoli fan, alcune immagini del giorno del suo matrimonio con la donna della sua vita, Elaina Coker. Sicuramente un modo romantico per festeggiare il loro quattordicesimo anniversario di nozze.

un tuffo nel passato

Un vero e proprio salto indietro nel tempo per uno dei pionieri del rap all'italiana (QUI TUTTE LE NEWS), nelle immagini postate sul suo profilo Instagram che lo ritraggono felice e sorridente. Lo vediamo accanto alla sua dolce metà, ma anche insieme ai Gemelli Diversi e ai Club Dogo. Da cosa nasce la voglia di rendere pubbliche queste inedite foto dell'album di famiglia? Semplice: "Quando ho raccolto il materiale per l’Axchivio mi sono imbattuto nelle foto del matrimonio con Elaina Coker. Le ho tenute per la settimana del nostro anniversario ed ecco a voi la prima, con i Gemelli Diversi. Il vostro compito è ora difficile: trovare l’outfit più zarro». Questo l'invito rivolto ai suoi fan che chiaramente non potevano che raccoglierlo entusiasticamente. Nei toni scherzosi del post l'artista ha inoltre espresso tutta la sua gratitudine verso la moglie: "Un ringraziamento speciale a mia moglie @iamelainacoker per non esser scappata all’altare dopo aver visto le mie condizioni e quelle dei miei invitati😅😍".

Di seguito alcune delle immagini postate sui social.