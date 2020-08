Fabri Fibra e J-Ax per la prima volta insieme: in arrivo Djomb Remix

Musica: i tormentoni dell’estate

Se J-Ax e Fabri Fibra si preparano a far ballare tutti, numerosi altri artisti hanno lanciato brani che hanno fatto centro nel cuore del pubblico accompagnandolo durante la stagione più calda dell’anno.

I primi nomi sono quelli di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini che hanno unito voci e stili sulle note del singolo La Isla, parallelamente abbiamo trovato anche Shade con l’esplosiva Autostop

Per quanto riguarda il mercato discografico internazionale, le Little Mix (FOTO) hanno pubblicato Holiday, Taylor Swift ha sorpreso tutti con il nuovo album Folklore, la voce di Get Outta My Way (FOTO) ha fatto il suo ritorno con Say Something e Mel C ha pubblicato il singolo In and Out of Love parlando anche l’uscito del nuovo disco di inediti Melanie C.