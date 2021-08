Vasco Rossi firma per il referendum sull'eutanasia legale

Dopo aver prestato la sua "Vivere" come colonna sonora, il rocker emiliano si schiera con l'Associazione Luca Coscioni per la campagna referendaria sul fine vita

"Ho firmato il referendum per una legge che preveda un fine vita libero e dignitoso". Lo annuncia, sui social, Vasco Rossi , che ha sottoscritto l'iniziativa referendaria promossa dall'Associazione Luca Coscioni. "Liberi liberi... fino alla fine. Grazie Vasco Rossi!", si legge in un post di ringraziamento.

Tre settimane fa l'Associazione Luca Coscioni aveva scelto proprio Vivere di Vasco Rossi come colonna sonora della campagna referendaria promossa insieme ai radicali, che stanno portando avanti in tutta Italia le pratiche per raccogliere 500 mila firme e arrivare alla consultazione popolare su un tema così delicato. Nei giorni scorsi sono arrivate anche le adesioni di Chiara Ferragni, Fedez, Giobbe Covatta, Selvaggia Lucarelli, Pupo, Giuseppe Cruciani, Maurizio Costanzo e oltre cinquanta sindaci in tutta Italia tra cui il primo cittadino di Torino Chiara Appendino, quello di Napoli Luigi De Magistris e quello di Bologna Virginio Merola.