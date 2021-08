Rolling Stones, le 7 migliori canzoni della band

I Rolling Stones sono stati ammessi nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1989 e nella UK Music Hall of Fame nel 2004. La rivista Rolling Stone li ha collocati al quarto posto nella classifica dei più grandi artisti di tutti i tempi. Nella loro carriera hanno venduto più di 250 milioni di copie , tra dischi e supporti fonografici vari. Con una discografia così importante selezionare pochi brani è difficile, ma ci sono sicuramente alcune canzoni rimaste maggiormente nella memoria dei più. Vediamo quali.

Fa parte dell'album Let It Bleed del 1969, scritta da Mick Jagger e Keith Richards. È stata inserita dalla rivista Rolling Stone al 100esimo posto nella sua lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. Una curiosità: in questa canzone Charlie Watts è sostituito dal produttore dei Rolling Stones, Jimmy Miller.

Brown Sugar

Scritta da Mick Jagger e Keith Richards, è la prima traccia del loro nono album Sticky Fingers, pubblicato nel 1971. La canzone è introdotta da un riff di chitarra elettrica che dopo un'introduzione di poche battute, viene accompagnato dalla batteria, dal basso, dalla chitarra ritmica e dal sassofono tenore.

Streets Of Love

Brano pubblicato nel 2005 ed estratto dall'album A Bigger Bang. Scritta anche questa da Mick Jagger e Keith Richards, fu utilizzata in uno spot di Vodafone Italia nel 2005 con la modella Megan Gale.

Start Me Up

Canzone la cui prima registrazione risale al 1975 durante le sessioni dell'album Black and Blue. Il gruppo provò a ri-registrarlo nel 1977 per Some Girls e nel 1979 per Emotional Rescue, ma venne registrato una quarta volta nel 1981 ed incluso nell'album Tattoo You dello stesso anno. Il singolo ha raggiunto la seconda posizione della Billboard Hot 100 e la settima nella Official Singles Chart.

Paint It Black

Pubblicato il 7 maggio 1966, compare come traccia d'apertura nella versione statunitense dell'album Aftermath. Scritta da Mick Jagger e Keith Richards, raggiunse il primo posto in classifica sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti. Inizialmente fu concepita come canzone ironica, come confermato da Keith Richards: “Bill (Wyman bassista ex-membro del gruppo) suonava l’organo mentre faceva l’imitazione del nostro primo manager, che aveva iniziato la sua carriera nello show business come organista nell’ambito del cinema. Iniziammo a suonarla con un ritmo funky ma questo sembrava non funzionare, così Bill iniziò a suonarla nel modo in cui la conoscete oggi e tutti noi gli andammo dietro”.

Le altre

Queste sono solo sette canzoni, ma la discografia dei Rolling Stone è piena di capolavori che non si possono non citare. Angie, Gimme Shelter, Ruby Tuesday, Rain Fall Down, She's A Rainbow, Wild Horses, Fool To Cry e tantissime altre ancora.