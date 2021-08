Måneskin e Iggy Pop, è uscito il brano insieme "I wanna be your slave"

Rock ed energia per la nuova versione del terzo brano estratto dal disco Teatro d'ira: Vol. I. Il duetto della giovane band con l'icona del rock sta riscuotendo grande successo

A mezzanotte Damiano , Victoria , Ethan e Thomas hanno pubblicato il singolo sulle piattaforme di streaming riscuotendo subito ottimi consensi, in poche ore il video dell’audio ha già superato 150.000 visualizzazioni su YouTube.

La canzone si apre con l’inconfondibile voce di Iggy Pop che lascia poi spazio a Damiano trovandosi in seguito insieme per accompagnare il pubblico in un viaggio affascinante dalle vibrazioni rock.