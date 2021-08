Måneskin, concerto annullato in Belgio per la tendinite di Ethan

I Måneskin su Twitter: "Siamo davvero dispiaciuti di annunciare questo, ma sfortunatamente non saremo in grado di suonare al Lokerse Feesten questo giovedì"

Måneskin: “Siamo davvero dispiaciuti”

Giovedì 5 agosto Damiano, Victoria, Ethan e Thomas avrebbero dovuto far ballare il pubblico sulle note dei loro grandi successi, ma la tendinite di Ethan ha costretto la formazione a uno stop momentaneo.

Il gruppo ha scritto su Twitter: “Siamo davvero dispiaciuti di annunciare questo, ma sfortunatamente non saremo in grado di suonare al Lokerse Feesten questo giovedì. Ethan ha contratto una tendinite alla mano e non riuscirà a rimettersi in tempo per il concerto, sta bene e si sta riposando ma ha bisogno di un pò di riposo senza suonare”.