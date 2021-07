Maneskin, esce oggi il video di "I wanna be your slave"

Un inno all’amore libero. Esce oggi il videoclip ufficiale della hit che ha conquistato il mondo, spingendo i Maneskin in alto in ogni classifica

I Maneskin sono divenuti un fenomeno globale. L’Eurovision ha incoronato la band italiana, che ha raggiunto le vette delle classifiche in Italia e nel Regno Unito, per poi raggiungere gli Stati Uniti. I social hanno giocato un ruolo cruciale in tutto questo, con TikTok e Instagram ricchi di loro video. Dai live agli incontri con i fan, anche se la maggior rilevanza è da attribuire ai tanti filmati amatoriali dei fan e non solo che sfruttano le loro hit come sottofondo.

È “Zitti e buoni” che ha consentito a Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan di trionfare al Festival di Sanremo e all’Eurovision. È innegabile, però, come sia “I wanna be your slave” ad aver conquistato tutti oltre i confini italiani. Per questo motivo c’è grande attesa da parte dei fan per il videoclip ufficiale della hit.